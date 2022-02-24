نظام تشغيل جديد.. بشرى سارة من جوجل لأصحاب أجهزة الكمبيوتر القديمة

جدة - نرمين السيد - وتهدف جوجل لأن يكون لها أيضا تأثير إيجابى فى الحد من النفايات الإلكترونية العالمية.

ويمكن تشغيل Chrome OS Flex باستخدام محرك أقراص USB فقط، ويستغرق الإعداد لها بضع دقائق، حسب ما نقل موقع TheNextWeb.

يأتى هذا التطور بعد أن استحوذت جوجل على Neverware فى عام 2020، وهى شركة مكنت من تحميل نظام التشغيل كروم على الأجهزة القديمة ببرنامج CloudReady الخاص بها.

بينما كان هناك تقرير يشير حول دمج Google لها مباشرة فى نظام التشغيل Chrome OS.