جدة - نرمين السيد - وحسب ما أعلنه حساب "مترو كييف" على تويتر، تم إيقاف نظام الدفع الآلى والسماح للمواطنين بالمرور إلى المحطات بشكل مجانى تماما، إلى جانب استعداد 46 محطة للعمل بنظام ملاجئ عند الطوارئ.
وتداول رواد السوشيال ميديا صورا لتكدس المواطنين مختبئين فى محطات مترو الأنفاق هاربين من الصواريخ، حاملين أطفالهم وحقائبهم فى حالة هلع وفزع لم تشهدها البلاد من قبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- لحظة احتماء أوكرانيين فى محطة مترو بعد الهجوم الروسى «فيديو» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.