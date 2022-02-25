فاتنات أوروبا على خط المواجهة.. روسيا vs أوكرانيا (صور)

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جدة - نرمين السيد - وفى ظل الأزمة الأوكرانية الروسية تصدر العنصر النسائى فى جيشى البلدين حديث رواد السوشيال ميديا، بعد الثناء على دور المرأة فى حماية بلدها سواء كان فى أوكرانيا أو فى روسيا.
الجيش الروسى النسائى
حظى الجيش الروسى النسائى باهتمام بالغ من قبل رواد السوشيال ميديا، ويقدر عدد النساء داخل المنظومة العسكرية حاليا 45 ألفا، بينهن 4 آلاف ضابطة، ويتوزعن فى مختلف المهمات العسكرية داخل الجيش.
وزاد تواجد العنصر النسائى داخل الجيش الروسى وبقوة خلال الحرب العالمية الثانية، ولم يقتصر فقط على مهام التمريض والمساعدة وإعداد الطعام أو المهام الإدارية فقط، بل كان حضورا قتاليا على الخطوط الأمامية.
الجيش الأوكرانى النسائى
وفى أوكرانيا زادت نسبة انضام النساء للجيش الأوكرانى بعد سيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم عام 2014، وهى شبه الجزيرة التى كانت ضمن أوكرانيا، وقدر عدد النساء داخل المنظومة العسكرية فى الجيش الأوكرانى فى 2021 لنحو 57 ألفا، منهن 13 ألف امرأة مقاتلة يعملن فى الخطوط الأمامية.
وأصدرت أوكرانيا قوانين تسمح لحشد النساء اللائى تتراوح أعمارهن بين 20 و40 عاما كجنود نظاميين، ويمكن لمن أعمارهن بين 20 إلى 50 عاما أن يصبحن ضباطا، مع استثناءات للأمهات والطالبات المتفرغات.
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