شجرة العائلة العملاقة تربط 27 مليون شخص

جدة - نرمين السيد - وكشف صاحب الدراسة العلمية يان وونغ، بأن مشروع الشجرة العملاقة يسمح لنا بمعرفة كيفية ارتباط التسلسل الجيني لكل الأشخاص مع بعضهم البعض على طول جميع نقاط الجينوم، من إنسان الغاب إلى البكتيريا".

وذكر الدكتور أنتوني ويلدر وونس، بجامعة هارفارد بأن شجرة العائلة العملاقة هدفها معرفة تاريخ الأجداد، وتشمل أيضا عينات من الحمض النووي الحديثة والقديمة.

وأشارت الدراسة أن "الإنسان المنتصب"، وهو نوع منقرض من الإنسان القديم، قد انطلق بداية من إفريقيا وتحديدا من السودان حاليا.

ونشر الباحثون في معهد البيانات التابع لجامعة "أكسفورد"، مشروع شجرة العائلة العملاقة، في مجلة "ساينس" العلمية.