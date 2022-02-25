كوريا الجنوبية تخطط لإطلاق صواريخ إلى الفضاء

جدة - نرمين السيد - وتأتى عملية إطلاق الصاروخ الثانى، بعد نحو 8 أشهر من عملية الإطلاق الأولى التى فشلت بسبب خلل فنى.
وقالت وزارة العلوم فى كوريا الجنوبية، إن الأمر تتطلب قرابة أشهر لإجراء تحسينات فنية على الصاروخ الأول، موضحة أنها حددت فترة الإطلاق الأولية من 16 إلى 23 يونيو فى حالة عدم التمكن من إتمام الإطلاق فى 15 يونيو كما هو مخطط، لكن الموعد النهائى قد يتغير اعتمادا على عوامل مختلفة، مثل الأحوال الجوية.
ومن المقرر أن يحمل الصاروخ الثانى قمرا صناعيا يبلغ وزنه 200 كيلوجرام وحمولة وهمية تبلغ 1.3 طن.
كما أنها تخطط لإطلاق عدة صواريخ أخرى إلى الفضاء خلال عام 2022.
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