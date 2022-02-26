فريق طبى مصرى ينجح فى تميز كوت ديفوار فى مجال زراعة الكبد

جدة - نرمين السيد - وتمكن الفريق الطبى المصرى من تحقيق نجاحات كبيرة هناك حتى أصبحت كوت ديفوار، ثالث دولة إفريقية فى مجال زراعة الكبد، وهى إحدى الجراحات شديدة الدقة.

وقال الدكتور عمرو عبد العال، أحد أعضاء الفريق الطبى المصرى فى كوت ديفوار، خلال لقائه ببرنامج "معكم" الذى يذاع على قناة "cbc": "الأمر كله متعلق بنقل الخبرات، الجراحة فى النهاية هى حرفة، تعليمها لا يكون عن طريق العلم والطب، وإنما يجب أن يتم التدريب عليها، وزراعة الكبد من العمليات المعقدة والخطيرة، ولا يمكن أن يبدأ فريق بشكل مفاجئ فى العمل فيها، وإنما لابد من وجود فريق مدرب ينقل الخبرة فى هذا المجال".

وأضاف: "فى عام 2018، اتصل بى رئيس قسم الجراحة فى كوت ديفوار، وأخبرنى إنه يرغب فى تكوين فريق لزراعة الكبد، وهم كان لديهم رئيس وزراء يعانى من فيروس b، ومشكلة فى الكبد، ولم يتمكن من زراعة الكبد، فاتخذوا قرار بتشكيل فريق لزراعة الكبد، وأرسلوا بعثات منذ 2006، ولكن لم يحصلوا على الخبرات اللازمة لإجراء تلك الجراحة، وهم لم يكونوا مهتمين بالفريق فى الخارج".

وتابع: "أحد زملائنا كان فى الولايات المتحدة وقتها والتقى برئيس القسم الإيفواري، وتواصل معنا من أجل تدريب الفريق ونقل الخبرات، ونحن فى مصر، زراعة الكبد من شخص حى إلى آخر حي، نجرى كم عمليات أكبر من كم العمليات الذى يجريه أى مركز فى الولايات المتحدة، ونحن نجرى 3 عمليات أسبوعيا".