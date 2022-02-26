الكويت تدخل موسوعة جينيس برفع أكبر علم على قمة جبلية فى سلطنة عمان

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس الفريق التطوعى الكويتى KFlag، فؤاد قبازرد فى تصريحات صحفية اليوم إنه تم رفع علم للكويت بحجم 2742 مترا مربعا وتنصيبه فوق أعلى جبال الوطن العربى جبل شمس، بسلطنة عمان على ارتفاع 3028 مترا عن سطح البحر.

وأضاف أن الرقم القياسى العالمى برفع أكبر علم على جبال العالم هو تصنيف جديد تم تسجيله باسم دولة الكويت فى موسوعة (جينيس) ليكون شاهدا على الترابط الأخوى مع سلطنة عمان؛ ما أثمر عنه هذا النجاح بالتزامن مع الاحتفال بالأعياد الوطنية.

وأكد قبازرد أن هذا الإنجاز يدل على الإصرار والعزيمة على تخليد اسم وطننا الغالى فى هذا السجل العالمى ورفع اسم دولة الكويت عاليا فى المحافل الدولية.

وأهدى قبازرد باسمه واسم أعضاء الفريق هذا الإنجاز إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولى العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وإلى الشعب الكويتى.

وأعرب عن الشكر الجزيل للبلاط السلطانى العمانى والجهات الرسمية بالسلطنة على حسن استقبالهم وما قدموه من تسهيل للإجراءات.