مبادرة مجتمعية جديدة للقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة

وصرحت رانيا أيمن المدير التنفيذى للمبادرة، أن هذه المبادرة المجتمعية تناقش، وتتناول قضايا العنف ضد المرأة بمنظور مختلف، ومن خلال إيجاد حلول يتم تنفيذها على أرض الواقع، وذلك من دعم وتمويل مشاريع هؤلاء الفتيات والنساء.
وأضافت رانيا أيمن أن الفتيات والنساء من بينهن من مر بتجربة العنف؛ لذلك تجد مشاريعهن صادقة ونابعة من إحساسهن ومشاعرهن، كما أنهن يسعين إلى خلق حالة من التوعية لهؤلاء النساء اللاتى مازال البعض منهن ضحايا للعنف بكل أنواعه.
كشفت رانيا أيمن أنه سيتم الإعلان عن الفائزات فى ملتقى she can الذى سيُقام فى الخامس من شهر مارس المقبل، وهو شهر المرأة فى العالم أجمع ليكونوا الفائزات تحت مظلة رائدات الأعمال فى مصر.
ويقوم بتقييم المشاريع التى عرضت، لـ 15 متسابقة، أعضاء لجنة التحكيم، وهم ملك المصرى العاملة فى مجال التعليم والرسم، وجيسى رضوان صاحبة منصة مساعدة الأمهات لإيجاد فرص العمل، وداليا ربيع صحفية سابقة وعضو فى الأمم المتحدة.
وستقيِّم لجنة التحكيم المشاريع من خلال معايير معينة التى يقدمها مجموعة من الفتيات ذوات الأعمار والوظائف المختلفة؛ من أجل مناهضة العنف ضد المرأة، ومن الموجب أن تطبق المشاريع بعد إعلان الفائزة، وسيتم اختيار 3 فتيات من الفائزات من أصل 15، واللاتى سيحصلن على ثلاث جوائز.
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