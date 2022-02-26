"تويتر" تتيح للمستخدمين التحذير من محتوى التغريدة

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "ذا فيرج" التقنى أن الميزة تتيح إخفاء الصور ومقاطع الفيديو الفردية خلف التحذيرات المتعلقة بالعُرى والعنف والمحتوى "الحساس"، بدلاً من إضافة تحذير شامل إلى جميع تغريدات الوسائط المتعددة.

وتتاح الميزة على تطبيقات المنصة على نظامى تشغيل أندرويد "Android" وآى أو إس "iOS" بالإضافة إلى موقع الويب.

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