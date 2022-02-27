بكرسى بينك وحمام سباحة.. أمريكية تساعد كلبة فى التعافى من الشلل

جدة - نرمين السيد - وأصيبت الكلبة بعدها بشلل بداية من رقبتها حتى قدمها، ولكن رفض البيطريون اتباع طريقة القتل الرحيم معها، لذا قرر أصحابها تبنيها، وفقا لما جاء فى صحيفة "مترو البريطانية".

وبعدها قررت ماريانا كامارجو دى أوليفيرا، البالغة من العمر 36 عامًا، تبنى أوليفيا، ومساعدتها فى التخلص من تلك المعاناة لذا خصصت لها كرسى متحرك حتى يسهل عليها الحركة.

ويحتوى الكرسى المتحرك ذو اللون الوردى اللامع "البينك" على أربع عجلات، ما يسمح لها بمواكبة أشقائها الجراء الثلاثة، ولم تكتف بذلك بل لجأت إلى تصميم حمام سباحة خاص بها.

وأعيد تأهيل أوليفيا لمدة سبعة أشهر طويلة مع الخضوع للعلاج الطبيعى الذى ساعدها فى اكتساب عضلات كافية لدعم جسدها فى الكرسى.

وقالت ماريانا، التى تعيش بسوروكابا بالبرازيل: "عندما تبنتها، لم تستطع التحرك، لم تكن لديها القوة حتى لتجر نفسها وأعطى الكرسى أوليفيا الأمل والكثير من الحرية واليوم هى قادرة على الجرى والشعور بالرياح على وجهها مرة أخرى".