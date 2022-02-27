الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا لرصد الانهيارات الأرضية والزلازل

جدة - نرمين السيد - تمت عملية الإطلاق من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية فى شمال غربى الصين، وسيستخدم القمر الصناعى لرصد البيئة الجيولوجية للأرض والانهيارات الأرضية والزلازل.

ووفقا لوكالة أنباء "شينجوا" ذكرت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء، أن هذه المهمة تمثل الرحلة رقم 408 لسلسلة الصواريخ الحاملة "لونج مارش"، مشيرة إلى أن "إل-إس.أيه.آر 01" الصينى هو مجموعة أقمار صناعية تتكون من قمرين صناعيين مجهزين برادار ذى فتحة تركيبية على شكل حرف إل (إس أيه آر)، ويحملان اسمى "إل-إس.أيه.آر 01 أيه" و "إل-إس.أيه.آر 01 بى"، وكان قد تم إرسال القمر الصناعى الأول إلى الفضاء فى يوم 26 يناير الماضى.

ويشير "إس أيه آر" إلى نظام رادار للتصوير بالميكروويف، يطلق موجات كهرومغناطيسية إلى الأرض ويستقبل انعكاساتها فى شكل أصداء.

ويستطيع التقاط صور عالية الدقة بالميكروويف لسطح الأرض وسيتكفل القمرين الصناعيين بمهمات تقديم بيانات لدعم موارد الأرض ورسم الخرائط فيما يتعلق بالغابات والوقاية من الكوارث وأعمال الإنقاذ، كما يعززان بشكل كبير قدرات الاستجابة السريعة فى حال وقوع كارثة طبيعية.

وتم بناء القمرين الصناعيين والصاروخ كلها من قبل أكاديمية شانجهاى لتكنولوجيا رحلات الفضاء، وهى مؤسسة تابعة لشركة الصين لتكنولوجيا وعلوم الفضاء.