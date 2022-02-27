إيلون ماسك يعلن توافر خدمات الإنترنت الفضائى فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية عن ماسك قوله "إنه سيتم إرسال المزيد من المحطات إلى البلاد". يأتى هذا الإعلان مع تعطل خدمات الإنترنت فى عدة مدن أوكرانية بالتزامن مع استهداف البنية التحتية خلال العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.

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