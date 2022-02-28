مواصفات مذهلة لـ جهازى لاب توب سامسونج 2022 (صور)

جدة - نرمين السيد - وبحسب موقع GSMArena التقنى، فإن أجهزة لاب توب سامسونج تتمتع بقدرات كبيرة للغاية تتمثل فى أن شاشات الأجهزة التى تأتى من نوع AMOLED فائقة الجودة، وكذلك يمتلك الجهازان أفضل معالجات موجودة فى الأسواق من نوع Intel من الجيل الثانى عشر.

لاب توب Galaxy Book2 Pro

ولفت الموقع إلى أن جهازى لاب توب Galaxy Book2 Pro وGalaxy Book2 Pro 360 يأتيان بحجمين لكل منهما 13.3 بوصة و15.6 بوصة، مع مفصل يسمح بالثنى بالكامل إلى وضع اللاب توب، مع دعم للقلم الذكى S Pen، ودعم HDR

Galaxy Book2 Pro 360

ويعمل لاب توب سامسونج Galaxy Book2 Pro 360 مزودًا بمعالجات من نوع Intel Core i7 وi5 من الجيل الثانى عشر مع رسومات Intel Iris X، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائى من نوع LPDDR5 تبدأ من 8 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلى من 16 جيجا بايت وصولاً إلى 32 جيجا بايت.

ويحتوى لاب توب سامسونج Galaxy Book 2 Pro 360 على بطارية بقوة شحن 63 واط فى الساعة، بينما يعمل طراز 15.6 بوصة على بطارية بقوة شحن 68 واط فى الساعة.

ويعمل لاب توب سامسونج Galaxy Book2 Pro بمعالج إنتل من نوع Intel Core i7 مع 8 جيجابايت رام من ذاكرة الوصول العشوائى والتخزين الداخلى 256 جيجابايت.

ويتوفر لاب توب سامسونج Galaxy Book2 Pro بلونين أحدهما فضى، والآخر جرافيت، وسيكونان متاحين فى شهر أبريل بسعر يبدأ من 1050 دولارًا أى ما يعادل 16 ألف و500 جنيه مصرى.