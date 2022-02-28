Anastasiia Lenna.. ملكة جمال أوكرانيا السابقة على خط المواجهة (صور)

جدة - نرمين السيد - تزامنا مع الهجوم الذى تشهده أوكرانيا من قبل روسيا، استجابت أناستاسيا لينا، ملكة جمال أوكرانيا السابقة، لدعوة أوليكسى ريزنيكوف، وزير الدفاع الأوكرانى، بحمل السلاح، لكل المواطنين القادرين على حمله والدفاع عن البلاد.





أناستاسيا لينا

نشرت أناستاسيا لينا، ملكة جمال أوكرانيا السابقة صور جديدة عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام" بزى الجنود الأوكرانيين، تضامنا مع جيش بلادها.

وكشفت على طريقتها الخاصة عن انضمامها للمقاومة لمقاتلة القوات الروسية، والدفاع عن بلادها وجيشها.

من هى Anastasiia Lenna؟

وبعد ظهورها فى صورها عبر إنستجرام، بدأ الجميع يتساءل عن "ما هى أناستاسيا لينا Anastasiia Lenna؟".

أنستاسيا لينا هى عارضة أزياء تبلغ من العمر 31 عاما، وفازت بـ لقب "ملكة جمال أوكرانيا" لعام 2015.

ودخلت أناستاسيا أيضا مجال التمثيل، وتتمكن من التحدث بـ 5 لغات ومنها العربية، كما درست إدارة الأعمال في جامعة "سلافيستيك" المحلية.

صور Anastasiia Lenna

حب أناستاسيا لينا لبلدها

ومنذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية، استخدمت صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى للدفاع عن بلدها، ونشرت أناستازيا العديد من التغريدات والتدوينات على صفحتها على إنستجرام، لأجل وصول قضيتها إلى أكبر عدد ممكن من الناس والذين تفاعلوا معها وأحبوا دفاعها عن بلادها وتخليها عن الجمال والكعب العالى وتاج الملكة.

وقالت بعد نشر صورها "تضامنوا مع أوكرانيا"، كما كتبت رسالة تحذيرية وقالت: "كل من يعبر الحدود الأوكرانية بنية الغزو سيتم قتله".