حالة جديدة- إزاى تعرف عندك طاقة سلبية أم لا؟

جدة - نرمين السيد - وأشارت هند جاد إلى أن هناك تساؤلات عدة، تكشف عن معاناتك من الطاقة السلبية بداخلك، ولا بد من الانتباه لها والاهتمام بالتخلص منها واستبدالها بغيرها إيجابية.

ومن بين التساؤلات التى تكشف عن المعاناة من الطاقة السلبية:

- هل أنت شخص دائم الشكوى؟

- هل تنظر دائمًا على السلبيات فقط؟

- هل دائمًا بتنتقد فقط؟

- هل تقوم بتوجيه اللوم للآخرين دون أن تحمل نفسك مسؤولية أى خطأ؟

- هل أنت من الأشخاص الغير قادرين على السيطرة؟

- هل تعيش دائمًا دور الضحية؟

- هل أنت من الأشخاص الذين يذكرون نعم الله دائما؟

وقالت إنه لا بد من الإجابة على تلك الأسئلة، والتى من خلالها يتم معرفة أنه هناك طاقة سلبية تؤثر على حياتك أم لا.

وأضافت أن الجميع يتأثرون بأشياء سلبية حولهم، ولكن هناك الكثير من النعم والإيجابيات التى تجعلنا نشكر الله دائما.

ونصحت هند جاد وقالت: "بص لنفسك متنتقدش الناس بس ولكن امدحهم وساعتها هتلاقى الدنيا اختلفت معاك".