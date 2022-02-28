‎للمرة الثانية.. مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة فى الأقصر

جدة - نرمين السيد - وقالت الدكتورة آمال رزق مؤسسة مسابقة ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة، إن عدد الدول المشاركة فى المسابقة هذا العام وصل إلى 65 دولة، وأضافت أنه سيتم تنظيم الفعاليات بين القاهرة والأقصر، والتى تتضمن الحفلات المتخصصة، وزيارة المناطق الأثرية.

وأوضحت، أن اختيار الأقصر لتكون المدينة الرئيسية المستضيفة للحدث هذا العام، يستهدف تسويق السياحة الثقافية فى مصر عالميا خاصة بالدول المشاركة، والتى تحظى باهتمام كبير فى خطة الدولة للترويج السياحى لمصر.

‎ومن أبرز الدول المشاركة فى المسابقة هذا العام "أوكرانيا - روسيا - فنلندا - فرنسا - بلجيكا - ألمانيا - إسبانيا - كندا - الولايات المتحدة الأميركية- إنجلترا - إندونيسيا- الفلبين- مينمار- إثيوبيا- جنوب إفريقيا - باراجواى - البرازيل - فنزويلا- تونس - مصر - سنغافورة - اليابان - الصين - فيتنام - كوريا الجنوبية - إيطاليا - صربيا- مونتنجرو".

‎جدير بالذكر أن جميع المتسابقات سيصلن إلى القاهرة بداية من يوم 4 مارس المقبل، على أن يتم تنظيم مؤتمرا صحفيا يوم 5 من نفس الشهر للكشف عن تفاصيل النسخة الجديدة من مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة.