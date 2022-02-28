العنف والعرى.. «تويتر» يطرح ميزة جديدة

جدة - نرمين السيد - وبدأ توفير تلك الميزة للجميع من خلال استخدام التطبيق عبر هواتف Android وiOS ، بالإضافة إلى واجهة الويب الخاصة.

وعندما تقوم بتطبيق تحذير على تغريدة فردية، فإن الوسائط التى ترفق بها ستبدو محجوبة للأشخاص الذين يشاهدونها حتى يختاروا عرض ما وراءها، وتمنحك الميزة طريقة لمشاركة المحتوى الذى قد يكون مزعجًا أو غير مناسب للجميع دون الحاجة إلى تمييز جميع تغريداتك على أنها حساسة، وفقا لما جاء فى موقع "The Verge".

ولإضافة تحذير إلى تغريدة واحدة يجب على المستخدم، اتباع خطوات عدة، وهى:

- الضغط فوق رمز العلم الذى يظهر عند تحرير الصورة أو مقطع الفيديو.

- الاختيار بين خيارات العرى والعنف والحساسية.

كما يمكن وضع علامة على تحذيرات متعددة لكل مرفق، وسيقوم Twitter بوضع تحذير واحد على وسائط متعددة فى منشور واحد.