جدة - نرمين السيد - وبدأ توفير تلك الميزة للجميع من خلال استخدام التطبيق عبر هواتف Android وiOS ، بالإضافة إلى واجهة الويب الخاصة.
وعندما تقوم بتطبيق تحذير على تغريدة فردية، فإن الوسائط التى ترفق بها ستبدو محجوبة للأشخاص الذين يشاهدونها حتى يختاروا عرض ما وراءها، وتمنحك الميزة طريقة لمشاركة المحتوى الذى قد يكون مزعجًا أو غير مناسب للجميع دون الحاجة إلى تمييز جميع تغريداتك على أنها حساسة، وفقا لما جاء فى موقع "The Verge".
ولإضافة تحذير إلى تغريدة واحدة يجب على المستخدم، اتباع خطوات عدة، وهى:
- الضغط فوق رمز العلم الذى يظهر عند تحرير الصورة أو مقطع الفيديو.
- الاختيار بين خيارات العرى والعنف والحساسية.
كما يمكن وضع علامة على تحذيرات متعددة لكل مرفق، وسيقوم Twitter بوضع تحذير واحد على وسائط متعددة فى منشور واحد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العنف والعرى.. «تويتر» يطرح ميزة جديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.