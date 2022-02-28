باناسونيك تبدأ إنتاج كميات كبيرة من بطاريات تسلا اعتبارًا من مارس 2024

جدة - نرمين السيد - تبدأ شركة "باناسونيك" اليوم الاثنين فى الإنتاج الضخم لبطاريات ليثيوم أيون جديدة لشركة "تسلا" الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية قبل نهاية مارس 2024 فى مصنع باليابان.





وكشفت الشركة اليابانية النقاب - فى بيان اليوم -عن البطارية "4680" (بعرض 46 ملم وطول 80 ملم)، وهى حوالى خمس مرات أكبر من بطاريات شركة تسلا الحالية، مما يعنى أن صانع السيارات الكهربائية الأمريكى سيكون قادرًا على خفض تكاليف الإنتاج.

وأفاد موقع "جادجتس 360" التقنى بأنه من المتوقع أيضًا أن تعمل حزمة الطاقة الجديدة على تحسين نطاق المركبات، مما قد يساعد تسلا فى جذب المزيد من السائقين إلى المركبات الكهربائية.

وذكرت "تسلا" - فى بيان صحفى - أن باناسونيك ستبنى خطى إنتاج جديدين فى مصنع واكاياما التابع لها فى غرب اليابان لبناء البطاريات.