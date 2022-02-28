3 أسرار لإدارة المال وتقليل النفقات غير الضرورية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قالت نورهان، خلال حوارها إلى برنامج "السفيرة عزيزة" الذى تقدمه اليوم الإثنين، الإعلاميتان نهى عبدالعزيز ورضوى حسن، على قناة "dmc"، إن هناك فن لإدارة المال مثل إدارة الحياة لأن الإنسان لو لم يدير ماله فلن ينجح فى تحقيق ما يريده، مشيرة إلى أن أولى خطوات إدارة المال هى أن يكون الشخص صادقا مع نفسه فى الإيرادات والمصروفات عبر كتابتها بشكل تفصيلى.

تابعت "سيد" أنه يجب كتابة الأشياء التى يتم صرفها بشكل موسمى سواء المصيف أو أعياد الميلاد وما شابه، كما يمكن الاحتفاظ بـ10% من المال ولا يتم صرفه، وثانيا يجب تربية الأبناء على تحجيم النفقات عبر وضع ميزانية محددة.

ولفتت إلى أنه يجب تربية الأطفال على تعلم عدم تكديس الأشياء سواء الملابس أو الألعاب، لأن ذلك يعزز فكرة العطاء وهى نقطة مهمة فى التقاليد والدين.

وبالنسبة للنقطة الرابعة، قالت "سيد" إنها تخص العلاقة بين الرجل والمرأة فى إدارة المال، فمن الوارد أن يخسر الأب ماله أو يحدث له ظرف ما ولا يكون لديه المال الكافى، وحينها يجب على الأم توضيح ذلك للأبناء بصفته أمر وارد الحدوث.

"السفيرة عزيزة" برنامج يهتم بشئون المرأة والأسرة تقدمه 6 إعلاميات وهن الإعلامية سناء منصور وجاسمين طه زكى وشيرين عفت ونهى عبدالعزيز ورضوى حسن وسالى شاهين، ويذاع يوميا ما عدا الخميس والجمعة فى تمام الساعة الثالثة عصرا على "dmc".