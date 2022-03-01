شحن كامل فى 9 دقائق.. تقنية جديدة مرتقبة من شركة أوبو

جدة - نرمين السيد - تعد أوبو الآن بأن تقنية SuperVooc ستأتى الآن بمعدل شحن سريع يصل إلى 240 واط، وإضافة إلى ذلك، قدمت الشركة أيضًا شحن فلاش SuperVooc بقوة 150 واط مع محرك البطارية الصحى، والذى ظهر لأول مرة الأسبوع الماضى فى سلسلة OPPO Find X5.

تدعى الشركة بعض سرعات الشحن المذهلة مع 240W SuperVooc الجديد. تقول الشركة أن تقنية الشحن الفلاش يمكنها شحن بطارية بسعة 4500 مللى أمبير فى الساعة من 1 إلى 100 فى المائة فى أقل من 9 دقائق، واصفة ذلك بأنه "الاختراق التكنولوجى الجديد فى صناعة الهواتف المحمولة".

ومن ناحية أخرى، تقول الشركة إن شحن الفلاش SuperVooc بقوة 150 واط يشحن نفس البطارية إلى 50 فى المائة فى 5 دقائق وشحن بنسبة 100 فى المائة فى 15 دقيقة.

شحن فلاش SuperVooc الجديد بقوة 240 وات من شركة Oppo

بالتركيز على تقنية الشحن المذهلة، تقول شركة أوبو، إن 240W SuperVooc الجديد مصمم بتقنية 24V / 10A على واجهة Type-C. يتم تشغيله بواسطة ثلاث مضخات شحن ويمكنه تحويل الطاقة المزودة للهواتف إلى 10V / 24A.

وتستخدم التقنية شريحة مخصصة تتحكم فى الجهد والتيار ودرجة حرارة الوحدة، رقاقة أخرى لمراقبة سلامة البطارية تتحقق مما إذا كانت بطارية الهاتف المحمول قد تعرضت للتلف بفعل قوى خارجية عند الاستخدام.

لتقليل فرص ارتفاع درجة الحرارة من خلال تقنية الشحن السريع، تقول "أوبو"، إنها ستزود الهواتف المتوافقة مع هذه التقنية بـ 13 مستشعرًا لدرجة الحرارة.

150W SuperVooc من Oppo مع BHE

بالنسبة إلى SuperVooc بقوة 150 واط مع محرك صحة البطارية "Battery Health Engine"، فإن تقنية شحن الفلاش الجديدة تتطور من تقنية شحن الفلاش SUPERVOOC السابقة بقوة 125 واط، وتستخدم تقنية الشحن المباشر مع مضختين للشحن لدعم الشحن حتى 20 فولت / 7.5 أمبير.

وقامت Oppo أيضًا بدمج Battery Health Engine داخل 150W SuperVooc. مع شركة BHE، وتعد الشركة بأن بطارية الهاتف المتوافق ستحتفظ بنسبة 80 فى المائة من سعتها الأصلية "بعد ما يصل إلى 1600 دورة شحن"، وسيتم دمج BHE فى معظم هواتف أوبو و"OnePlus" المتوسطة إلى المتطورة فى المستقبل.

وإلى جانب BHE، تستخدم التقنية الجديدة أيضًا أنظمة أخرى لضمان الاستخدام الآمن والأمثل، فعلى سبيل المثال، تقوم خوارزمية Smart Battery Health بضبط معدل الشحن ديناميكيًا ضمن نطاق معقول، وبالتالى تجنب الليثيوم الميت مع الحفاظ على الحد الأقصى لتيار الشحن، فيما تقول "أوبو" إن هذا يساعد فى الحصول على سرعات شحن أسرع وعمر بطارية طويل.

وهناك أيضا تقنية Battery Healing، التى تعمل باستمرار على إصلاح الأقطاب الكهربائية أثناء دورات شحن وتفريغ البطارية، مما يقلل من تآكل الأقطاب الموجبة والسالبة للبطارية، ويساعد هذا أيضًا على إطالة الأداء وعمر البطارية.

ومن المثير للاهتمام، أن شاحن SuperVooc الجديد بقوة 150 واط، سيتم تشغيله بواسطة محول أصغر من ذى قبل، وذلك بفضل استخدام نيتريد الجاليوم (GaN).

ووفقًا لـ Oppo، ستزن أجهزة الشحن التى تدعم 150 واط SuperVooc حوالى 172 جرامًا.