أحمد يونس يشوق متابعيه لـ «صباحك ومطرحك»: عالم الروقان والانشكاح والمزيكا

جدة - نرمين السيد - ونشر أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على "تويتر" تغريدة ليشوق متابعيه للانضمام والاستماع لحلقة اليوم، وقال: "الساعة 7 صباحا ميعادنا للانطلاق لعالم صباحك ومطرحك حيث الروقان والانشكاح والمزيكا".

وتفاعل المغردون مع هاشتاج "اسمع صباحك ومطرحك"، وقالوا: "مروقين الصبح تملى"، "عظمة"، "المود مبهج جدا".

قدمت حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.