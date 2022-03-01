لسه الصبح- نصائح لتعديل مودك فى بداية يومك

جدة - نرمين السيد - ونصحت إيناس على، فى مداخلة ببرنامج "لسة الصبح" مع الإعلامى فادى إبراهيم فى صباح اليوم الثلاثاء، بضرورة قبول مزاجك حتى ولو ليس جيدا دون أن تستمر طويلا فيه.

وأشارت إلى أن المزاج السيئ يؤثر على الفرد نفسيا وجسمانيا وصحيا، كما يمكن أن تستمر فيه بحد أقصى يومين.

ونصحت قائلة: "الإنسان اللى بيبقى مركز مع نفسه شوية.. يجب فلترة الأفكار السلبية والإيجابية، وتعزيز الإيجابية منها والعرفان بنعم الله ".

وخاطبت الأفراد الذين يشعرون بالضيق والخنقة تجاه عملهم، بأنهم يجب تقبله بالإضافة إلى السعى للتغيير وتنمية القدرات لأجل الاستمتاع بالحياة دون الاهتمام بأراء الناس.

وفى حالة خوض أى موضوع وانتهى بالفشل يجب الاستفادة من الدرس دون تكرار الفشل، وقالت: "استمتع بالطريق اللى انت ماشى فيه وبكل خطوة بتعملها لتحقيق حلمك.. عيش النهاردة وحبه لأن المستقبل فى علم الغيب".