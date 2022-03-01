بريطانى يعثر على شلن قديم ويبيعه فى مزاد بـ10 آلاف إسترلينى

جدة - نرمين السيد - وعثر البريطانى الذى يدعى مارك باليت على تلك العملة المعدنية فى أحد الحقول، والذى يعود تاريخه إلى القرن السادس الميلادى.
ووجد البريطانى ذلك الشلن القديم الذى يطلق عليه "Crispus" فى حقل يقع بالقرب من قرية هاسلينجفيلد باستخدام جهاز كشف المعادن، وفقا لما جاء فى "روسيا اليوم".
وكانت تلك القطع النقدية تصك على طريقة القطع النقدرية المعدنية الرومانية التى تعود إلى القرن الرابع الميلادى.
ومن المنتظر بيع تلك القطعة النقدية فى مزاد علنى يوم 8 مارس الجارى، بسعر يصل إلى 10 آلاف جنيه إسترلينى، ويتم تقسيمه بالتساوى بين مارك باليت ومالك الأرض التى تم العثور على تلك القطعة النادرة.
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