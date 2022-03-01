فيسبوك وإنستجرام تخفضان ترتيب منشورات الإعلام الحكومى الروسى

جدة - نرمين السيد - أكد نيك كليج رئيس الشؤون العالمية Meta اليوم الثلاثاء، أن شركته بدأت خفض ترتيب المحتوى الخاص بوسائل الإعلام الحكومية الروسية على صفحات فيسبوك وإنستجرام على مستوى العالم، فضلا عن المنشورات التى تحتوى على روابط لتلك الوسائل على فيسبوك.





وتواجه شركات التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعى ضغوطا للرد على العملية العسكرية لروسيا يوم الخميس الماضى، لأوكرانيا، والذى أدى إلى فرض حكومات فى أنحاء العالم عقوبات اقتصادية على موسكو. وقال كليج إن Meta كانت تجرى "مناقشات مطولة" مع هيئة تنظيم الاتصالات الروسية بخصوص قانونها الجديد الذى يلزم بعض شركات الإنترنت الأجنبية بفتح مكاتب لها فى روسيا، ووصف بعض أحكام القانون الجديد بأنها "غير متناسبة".

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