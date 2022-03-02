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أجمل شواطئ أوروبا يمكن زيارتها فى 2022 «صور»

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يوسف دياب 2022-03-01 19:22 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - وضمت القائمة 10 شواطئ، هى الأجمل لزيارتها خلال موسم صيف 2022 الجارى.

وجاء فى مقدمة القائمة شاطئ Spiaggia dei Conigli بمدينة Lampedusa الإيطالية.

وفى المركز الثانى يأتى شاطئ Praia da Falésia بمدينة Olhos de Agua البرتغالية.

Praia da Falésia

وفى المركز الثالث يأتى شاطئ Playa de Muro Beach بمدينة Majorca فى إسبانيا.

Playa de Muro Beach

وفى المركز الرابع يأتى شاطئ Nissi Beach فى قبرص.

Nissi Beach

وفى المركز الخامس يأتى شاطئ Balos Lagoon فى مدينة كريت باليونان.

Balos Lagoon

وفى المركز السادس يأتى شاطئ Kleftiko Beach فى مدينة Milos فى اليونان.

Kleftiko Beach

وفى المركز السابع يأتى شاطئ Luskentyre فى مدينة Isle of Harris فى المملكة المتحدة.

Luskentyre

وفى المركز الثامن يأتى شاطئ Bamburgh Beach فى مدينة Northumberland فى المملكة المتحدة.

Bamburgh Beach

وفى المركز التاسع يأتى شاطئ Sotavento Beach فى مدينة Fuerteventura فى إسبانيا.

Sotavento Beach

وفى المركز العاشر يأتى شاطئ Spiaggia di Cala Rossa فى مدينة Isola di Favignana فى إيطاليا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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