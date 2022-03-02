إنستجرام تضيف ميزة التسميات التوضيحية إلى مقاطع الفيديو

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "ذا فيرج" التقنى، اليوم الثلاثاء، أن المنافس منصة تيك توك قدمت الميزة ذاتها منذ ما يقرب من عام، وتتاح الميزة على انستجرام بشكل افتراضى بالنسبة للمبدعين على المنصة.
وكان على المبدعين، قبل طرح تلك الميزة، أن يضفوا يدويا التسميات التوضيحية إلى مقاطع الفيديو الخاصة بهم باستخدام طرق العمل التقليدية التى تستغرق وقتا طويلا، ولكن التغيير يجعل العملية سلسة ويجعل Instagram أكثر سهولة للمستخدمين الذين يعانون من صعوبة السمع والصم أو أى شخص يفضل مشاهدة أشرطة الفيديو مع إيقاف الصوت.
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