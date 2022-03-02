لعشاق الألعاب الإلكترونية.. لينوفو تطرح أجهزة كمبيوتر جديدة

جدة - نرمين السيد - وتم تطوير أجهزة الكمبيوتر خصيصا لعشاق الألعاب، لتميزها ببعض المزايا المهمة للمصممين وهم IdeaPad Gaming 3 و 3i.

وأعلنت الشركة عن تشكيلة IdeaPad Gaming 3 الجديدة، التى تأتى بقياسات مختلفة منها شاشات بقياس 15.6 و16 بوصة.

وتتمتع تلك الأجهزة بأداء قويا للألعاب الإلكترونية بفضل معالجات إنتل و AMD، وفقا لموقع "gadgets".

وتأتى الأجهزة المخصصة للألعاب من لينوفو IdeaPad Gaming 3، بشاشات بقياس 16 بوصة وبجودة عرض WQHD، تبلغ دقتها 2560×1440 بيكسل، بينما تدعم الإصدارات بقياس 15.6 بوصة، شاشات بجودة عرض FHD، تبلغ دقتها 2560×1440 بيكسل.

وتتميز تشكيلة لينوفو IdeaPad Gaming 3، بأنها أجهزة خفيفة الوزن بما يكفى لحملها فى أى مكان تقريبا، والتى تقدم رسوميات ومعالجة قوية مما يجعلها خيارا رائعا للاعبين والذين يمكنهم أيضا استخدام لوحة مفاتيح الألعاب المميزة من لينوفو للتمتع بتجربة أفضل مع الألعاب الحديثة، بالإضافة إلى ماوس الألعاب اللاسلكى Legion M600s Qi الذى يوفر الأداء والراحة والدقة لجميع الحركات الصحيحة مع 80 مليون نقرة.

كما تعمل أجهزة لينوفو IdeaPad Gaming 3i، بواسطة معالجات إنتل Core i7-12700H، وتتمتع بذاكرةوصول عشوائى رام من نوع DDR4 وبسعة 32 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة تصل إلى 1 تيرابايت من تخزين PCIe NVMe M.2.