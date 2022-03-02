«بيحبك».. إزاى تعرفى أنك فى قلب الكراش؟

جدة - نرمين السيد - وجاء تقرير فى موقع "yourtango" يشير إلى بعض العلامات التى تدل على أن الرجل يحب الفتاة دون أن يشعر، ومنها:

- التعامل على طبيعته:

يستعين بعض الرجال إلى بعض الحيل وارتداء الأقنعة المختلفة عند التعامل مع الآخرين، ولكن عند وقوعه فى الحب يصبح على طبيعته أمام الفتاة التى يحبها، ويظهر كافة عيوبة ومزاياه، لذا يشعر بالراحة والسعادة معها.

- أفعاله أقوى من كلامه:

عند وقوع الرجل فى حب امرأة يبدأ يظهر حبه لها من خلال أفعاله، ويرغب أن يكون دائما بجوار من يحب.

- التعامل بصراحة دون إخفاء أى شىء:

لا يخفى الرجل عن الفتاة التى يحبها أى سر، ويحرص دائماً على التحدث معها عن كل ما يمر به خلال يومه، ويعكس ذلك مدى ثقته بها وشعوره بالراحة معها وتقديره لها.

- السعى وراء سعادة من يحب:

يحرص الرجل الذى يحب على جعل حبيبته تشعر بالسعادة والراحة دائما.

- الاهتمام برأيها دائما:

يثق الرجل فى رأى حبيبته، ويهتم بسماعه فى أى شىء سواء الأمر يتعلق بقرارات أو شراء ملابس وغيره.

- الرغبة المستمرة فى السماع دون ملل:

عند وقوع الرجل فى الحب، يرغب دائما فى سماع من يحب، ويحرص على منحها كافة الاهتمام وقت حديثها سواء كان مبستما أو محدقا فى عينيها ومساعدتها وقت حاجتها.