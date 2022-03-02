تسريبات ماك بوك إير المنتظر

جدة - نرمين السيد - وكشف موقع "أبل دبليو دى"، عن أبرز التوقعات التى تم الكشف عنها حتى الآن وتخص النسخة المرتقبة من جهاز أبل "ماك بوك إير" هذا العام.

من المتوقع أن يكون أبرز التغييرات التى ستشهدها النسخة الأحدث من جهاز "ماك بوك إير"، تعديل مقاسه وطرحه بمقاس 24 بوصة.

وذكر الخبير الموثوق "جون بروسر"، أن الجهاز سيحتوى على تصميم ذو حواف مسطحة، ما يعنى تخلى أبل أخيرا عن تصميم جسم ماك بوك إير المدبب الشهير، ذلك مع توقعات بطرح الجهاز بعدد متنوع من الألوان، شبيهة بالألوان التى طرح بها جهاز MAC 24 بوصة.

ومن المتوقع أن يكون MacBook Air الجديد أول جهاز Mac يعمل بشريحة M2 من الجيل الجديد من أبل.

ويتنبأ خبراء التقنيات بطرح نسخة 2022 من جهاز ماك بوك إير، بشاشة mini-LED، ستتمتع بتقنية العرض الاستثنائية Liquid Retina XDR.

ذلك مع تنبؤات بعودة المنافذ لجهاز ماك بوك إير، بما في ذلك وصلات HDMI، وفتحة SD.