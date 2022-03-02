فى مارس.. 11 ظاهرة فلكية فى مصر يمكن مشاهدتها بالعين المجردة

جدة - نرمين السيد - وقال أشرف تادروس، الأستاذ بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية فى مصر، إن غالبية الظواهر الفلكية ستكون اقترانات طبيعية مثل اقتران القمر والمريخ واقتران كوكبى الزهرة وزحل، وهى عبارة عن ظهور جرمين فى السماء قريبين من بعضهما البعض.

وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة DMC المصرية أن الاقتران عبارة عن اقتراب ظاهرى وليس حقيقيا.

ولفت إلى أن سماء مصر تشهد 8 اقترانات فى مارس، منها من يمكن رؤيته بالعين المجردة عدا اقتران القمر بالحشد النجمى "خلية النحل"، والذى يلزمه ارتداء تليسكوب من أجل رصده ورؤيته.

وتابع أن هناك ظاهرة فلكية تشهدها السماء وهى اقتران القمر وعطارد وزحل.