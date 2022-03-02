Earbuds 3 Pro.. سماعة بتقنية ثورية من هونور

جدة - نرمين السيد - ونشر موقع "ذا فيرج" المختص بأخبار التقنيات، اللقطات الرسمية للسماعات الجديدة، التى تطرحها هونور بتقنية ثورية تعزز بها مكانتها بين شركات التقنية المستخدمة لأنظمة الاستشعار المتطورة. والساعة تطرح بنظام استشعارى متفرد، قادر على تتبع درجة حرارة المستخدم، وهى التقنية التى أصبحت متوافرة فى عدد كبير من الهواتف الذكية، وطرحها بشكل مدمج فى سماعات أذن يعد أمر مسبوق. والسماعات ستوفرها هونور للبيع بالأسواق، بقيمة 199 يورو، وستتيح السماعات لمستخدميها تتبع درجات حراراتهم عبر مؤشر متصل بالسماعات والهاتف الذكى.

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