تفاصيل وموعد طرح apex legends mobile

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة EA، إطلاق لعبة apex legends mobile، الأسبوع المقبل، بشكل إقليمى محدود داخل 10 دول من بينها أستراليا ونيوزيلندا والأرجنتين وكولومبيا وإندونيسيا وماليزيا والمكسيك وبيرو والفلبين وسنغافورة.





وستكون لعبة apex legends mobile متاحة على أندرويد وiOS. فأما على نظام التشغيل أندرويد فتحتاج إلى أندرويد 8.1 على الأقل، و3 جيجابايت على الأقل من ذاكرة الوصول العشوائى، وفى نظام iOS، تحتاج إلى جهاز يعمل بنظام iOS 10 وApple A9 وذاكرة وصول عشوائى لا تقل عن 2 جيجابايت. تفاصيل لعبة apex legends mobile وقالت الشركة، إن الإصدار الصغير سيستمر حتى شهر يونيو، وسيساعد الفريق على تحسين طريقة اللعب والمميزات قبل إطلاقها بشكل أشمل، إذ تلتزم قائمة الشخصيات الأولية للهاتف المحمول فى الغالب بتلك المتوفرة عند إطلاق لعبة apex legends mobile فى عام 2019.

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