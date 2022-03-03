مراتك نكدية؟ أفضل الطرق للتعامل معها (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأشارت إلى أنه إذا كانت "مراتك نكدية" أى كثيرة الشكوى والطلبات، التى منها "خرجنى، فسحنى، انت سايبنى، أنا ماليش قيمة فى البيت وغيره"، يجب عليك وقتها اللجوء إلى "الطبطبة".
وأوضحت للزوج أن هناك بعض الأنماط من الشخصيات ومنها التى تحتاج إلى الاهتمام، وعند انتقاد الزوجة الكثير لتصرفاتك يشير ذلك على رغبتها فى زيادة اهتمامك بها.
وعند الرغبة فى العيش حياة هادئة مريحة، نصح الزوج وقالت: "طبطب عليها وحس بيها واعرف أنها متغيرة نتيجة لاختلاف هرموناتها، لازم تركز معها، لرغبتها فقط فى الاهتمام"، وتابعت نصائحها التى منها السماع لها باهتمام دون التفكير فى حلول.
وتابعت قائلة: "لو انت اهتميت بمراتك وطبطبت عيلها وهى متضايقة وقولتلها كلمة حلوة فى يومها، ده هيفرق معاها وهتتغير وهتبقى معاك حاجة تانية خالص، هتبدأ تركز معاك وتبسطك".
لذا على الأزواج التركيز مع زوجاتهم والبحث وراء مصادر سعادة الزوجة، ولا يشترط حدوث ذلك دوما، ولكن يجب أن تشعر بأنك السند.
واختتمت كلامها: "حاول تتواكب مع دماغها وهتختلف وقتها معاك من نكدية لفرفوشة.. لو عايز تكسب مراتك.. طبطب عليها".
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