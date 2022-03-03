اكتشاف لوحات صخرية من عصور ما قبل التاريخ لأول مرة بالصين

جدة - نرمين السيد - أعلنت الأكاديمية الصينية للعلوم اليوم الخميس عن اكتشاف لوحات صخرية منحوتة فى كهف يعود تاريخه إلى العصر الحجرى القديم فى مقاطعة هاينان بجنوبى الصين، وهو أول اكتشاف أثرى من نوعه فى الجزيرة الاستوائية.





ووفقا لوكالة شينخوا، الصينية حدد علماء الآثار بأن الموقع الذى يعود للعصر الحجرى القديم، والمكتشف فى بلدة وانغشيا بمحافظة تشانغجيانغ ذاتية الحكم لقومية لى، هو أقدم موقع لكهف سكنه البشر تم العثور عليه فى مقاطعة هاينان حتى الآن، بحسب لى تشاو رونج، الباحث من معهد علم الحفريات الفقارية وعلم الإنسان القديم التابع للأكاديمية الصينية للعلوم. وقال لى إن الآثار تعود إلى ما بين 65 ألف سنة إلى 55 ألف سنة مضت، مضيفا أن بقايا الرسم على الصخور تمتد إلى أكثر من 20 مترا فى الكهف، ومن المتوقع إجراء المزيد من الأبحاث لدراسة الجيولوجيا والبيئة المحيطة بأطلال العصر الحجرى القديم.

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