مطعم سويسرى يستعين بـ «شيف آلى» فى تحضير الطعام

جدة - نرمين السيد - ويحضر ذلك الشيف الآلى حلوى الجبن المثالية من خلال تقديم فوندو الجبن، وهو طبق سويسرى مكون من الجبن المذاب، مع مجموعة مختارة من المكونات القابلة للغمس، حتى يتمتع محبى الجبن بتحضيره أحد أكثر الأطباق شعبية لديهم.

وأشارت التقارير إلى تكلفة ذلك الروبوت التى بلغت حوالى 240 ألف جنيه إسترلينى فى معرض باريس الدولى للزراعة، والذى يعد أحد أكبر معارض إنتاج الغذاء فى العالم.

وقال نيكولاس فونتين، المدير المشارك فى تجهيز الروبوت فى تصريحات لوكالة "فرانس برس"، أن الروبوت الآلى استغرق ما يقرب من عامين فى الإعداد، مضيفاً إنهم رغبوا بإنجاز مشروع يجمع بين الابتكار والتقاليد السويسرية.

وعند رؤية طريقة عمل الشيف الذى يحمل اسم "Bouebot"، يشعر الحضور بسعادة غامرة من الاحتمالات المستقبلية لمثل هذه التكنولوجيا، فى حين قد يشعر آخرون بالقلق من الآلات التى تتعدى على المجال البشرى.