تحذير هام لـ عشاق لعبة Destiny 2

جدة - نرمين السيد - وبحسب ما ذكره موقع "gamesradar"، نشرت شركة تطوير ألعاب الفيديو الأمريكية Bungie مؤخرا، بيانا عبر صفحة الدعم الخاصة به، أوضحت فيه أن لعبة Destiny 2 غير متوافقة للعب مع جهاز الكمبيوتر المحمول Steam Deck.

ووفقا للبيان فإن لعبة Destiny 2 غير مدعومة للعب على جهاز Steam Deck أو على أى نظام يستخدم Steam Play Proton ما لم يتم تثبيت ويندوز وتشغيله.

ويبدو أن المستخدمين الذين يحاولون تشغيل اللعبة على نظام Valve المحمول، سيكونون غير قادرين على الدخول إلى اللعبة وسيتم إعادتهم إلى مكتبة الألعاب الخاصة بهم، حيث لا تعمل Destiny 2 بشكل مناسب على جهاز Steam Deck، والطريقة الوحيدة لمحاولة تشغيلها بشكل مريح هو محاولة الالتفاف على قيود وحدود الجهاز.

وحذرت الشركة مطورة اللعبة فى بيانها اللاعبين الذين يحاولون تجاوز قيود لعبة Destiny 2، بأنهم سيواجهون حظرا نهائيا من اللعبة، موضحة أنه لا يمكن للاعبين تثبيت اللعبة على الجهاز ولا يمكن تنصيبها وأى محاولة لعلاج هذه المشكلة سوف تؤدى إلى الحظر لأنها سوف تكون محاولات غير قانونية أو رسمية.

وأوضحت Bungie أن الأمر الوحيد لحل هذه المشكلة، هو تشغيل اللعبة بشكل رسمى عبر جهاز يعمل بنظام ويندوز.