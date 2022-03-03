مفاجأة لـ عشاق أجهزة أبل.. شاشة قابلة للطى

جدة - نرمين السيد - وبحسب موقع "ناين تو فايف ماك" المختص بأخبار أبل، الشاشة قد تكون الأكبر حجما التى تقدمها أبل لجهاز المحمول، بقياس يصل لـ 20 بوصة.

ونشر الموقع صورة تنبأ الخبراء بأنها تحتوى على التصميم المتوقع لهذه الشاشة التى لم تؤكد أبل حتى الآن مسعاها لتقديمها للأسواق.

وفى حال صدقت التنبؤات، فإن هذه الشاشة القابلة للطى، قد تطرح فى الفترة التى تتراوح بين عام 2026 وعام 2027.

وخلال تطويرها، يتنبأ "ناين تو فايف ماك"، بأن تتبع أبل نهجا ثلاثى الأبعاد لجعل لوحة المفاتيح القائمة على الشاشة تبدو وكأنها لوحة مفاتيح فعلية، مع السماح للشاشة بمرونة تمكنها من التفاعل عند الضغط على أى مفتاح افتراضى بها.