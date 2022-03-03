لعشاق السفر الرخيص.. مدريد تعلن عن مفاجأة لن تكلفك أكثر من 10 يورو

جدة - نرمين السيد - وحسب موقع "تايم أوت" المختص بأخبار السياحة والسفر، فإن خط القطار الجديد تتكلف رحلته 10 يورو فقط، لينضم لمجموعة رحلات بالقطار فى إسبانيا تتكلف نفس القيمة، وتشمل رحلة من مدريد لبرشلونة، ومن مدريد لـ فالنيسيا، ومن مدريد إلى أليكانت. وخدمة رحلات القطارات المخفضة، تقدمها شركة خطوط السكة الحديدية Avlo التى تعتبر المنافس الأبرز لخطوط السكك الحديدية الوطنية فى إسبانيا وتديرها شركة Renfe.

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