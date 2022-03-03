معهد الفلك: اصطدام صاروخ بالقمر لا يشكل أى تهديد على كوكب الأرض

جدة - نرمين السيد - وقال القاضى، فى اللقاء المباشر الذى عقده عن الحطام الفضائى المتوقع اصطدامه بالقمر خلال الساعات القادمة عبر تقنية زووم، إنه جارى الرصد والمتابعة من قبل علماء وباحثى المعهد لهذا الصاروخ وجارى وتحديث البيانات اولا بأول.

ويتابع العالم الاستعداد لتحطم جسم صاروخ على سطح القمر غدا الجمعة فى حوالى الساعة (12:25 بعد الظهر بتوقيت جرينتش)، علما بأن هذا الحدث غير مرصود من على الارض لأنه سيحدث على الجانب الآخر من القمر و ليس له تأثير على كوكب الأرض.

وتشير القياسات إلى أن مرحلة الصاروخ فى طريقها للاصطدام بفوهة (هرتزبرونج) على الجانب البعيد من القمر وستكون المرة الأولى التى تصطدم فيها قطعة خردة بطريق الخطأ بالقمر (هذا لا يحسب المركبات الفضائية التى تحطمت أثناء محاولتها الهبوط على القمر، أو الأجسام الصاروخية التى تم توجيهها لتصطدم بسطح القمر).

ومن المتوقع أن الفوهة التى ستنتج عن الاصطدام ستكون أقل عمقًا من الفوهات الطبيعية وتتميز بشكل غير متماثل ، وهى فرصة لدراسة كيفية تشكل الفوهات حيث سيتم قياس عمق الفوهة والسمات الأخرى لحدث الاصطدام بشكل أكثر موثوقية.