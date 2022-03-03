إزاى تعرفى أنه بيحبك؟ نصائح وتحذيرات (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وخاطبت إيناس على، الفتيات قائلة: "إذا اهتم بك كل يوم حتى ولو بمكالمة تليفون واحدة اتبسطى".

أضافت أنه فى حالة الاهتمام بكافة التفاصيل، إذن هو يحبك، وإذا كان الشخص يرغب فى الانضمام لدائرتك المقربة والتواجد معك دائما، فتأكدى أنه بدأ يحبك بالفعل.

وقالت إن كل شخص يعبر عن حبه بطريقته الخاصة، ووجهت رسالة للفتيات: "اعرفى طريقة تعبيره عن الحب وادخلى فيها".

ونصحت الفتيات بضرورة معرفة طريقة تعبير الشريك عن حبه، أى إدراك لغة حبه، فمن الممكن أن يكون إنسان عاطفى يعبر بالكلام وغيره بالهدايا، وآخر بالخروجات، وهكذا..