الكشف عن ساعة ذكية بوظائف صحية غير مسبوقة «فيديو»

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشركة الصينية أن الساعة الذكية الجديدة تعتمد على تقنية Arty ومستشعرات حيوية مزدوجة PPG لتحليل صحة القلب والشرايين، وبالتالى يمكنها تنبيه المستخدم إلى خطر الإصابة بالأمراض.

وتروج موبفوى للساعة الذكية الجديدة من خلال تجهيزها باثنين من المستشعرات البيولوجية PPG، أحدهما مركب فى الأسفل والآخر مركب على الجانب ويقوم بقياس القيم الصحية المهمة من الإصبع الموضوع عليه؛ حيث يتم تحديد أشكال الموجات الشريانية اعتمادا على قوة النبض عندما يتدفق الدم فى الجسم.

ومن خلال القيم، التى يتم احتسابها بواسطة الساعة الذكية، فإنه يتم الحصول على تحليل شامل للصحة، وتوفر الساعة الذكية العديد من الوظائف الصحية مثل معدل نبضات القلب TruHR وقدرة التمرين eCAP ومؤشر إجهاد القلب HSX وعمر الشرايين ArtyAge، وبالتالى يمكن إنشاء ما يعرف باسم سجل Arty Score، والذى يجمع بين الأرقام الرئيسية المختلفة لصحة القلب والشرايين.