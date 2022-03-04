«تيك توك» تواجه تحقيقًا بسبب تأثيرها المحتمل على صحة الشباب العقلية

وذكر موقع "ذا فيرج" التقنى، اليوم الخميس، أن مجموعة المحققين تسعى لمعرفة ما إذا كانت طريقة تصميم تيك توك وتشغيلها وتسويقها لها تأثير سلبى على صحة الأطفال والمراهقين والشباب، وفقًا لبيان صحفى صادر عن المدعى العام مورا هيلى من ماساتشوستس.
وتحدد خوارزمية "تيك توك" المحتوى الذى يراه المستخدمون، وقد أثبتت فعاليتها بشكل ملحوظ فى الحفاظ على تفاعل المستخدمين مع التطبيق، على الرغم من أن الشركة قد قدمت بعض الأفكار حول كيفية عملها، إلا أنه من الصعب الحصول على فهم دقيق للتفاصيل بخلاف التسريبات.
وسيركز التحقيق على "الأساليب والتقنيات" التى تستخدمها "تيك توك" لتعزيز مشاركة المستخدمين الشباب، بما فى ذلك زيادة مدة الوقت الذى يقضيه على المنصة.
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