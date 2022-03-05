تقوية الأعصاب وتحسين وظائف المخ.. تعرف على فوائد اللوز

جدة - نرمين السيد - وذكر الأطباء عدة فوائد لتناول اللوز منها تقوية الأعصاب، إذ يحتوى على نسبة عالية من الماغنيسيوم والذى يساهم فى تعزيز صحة الجهاز العصبى ويزيد من قوة الأعصاب.

كما يلعب اللوز دورا كبيرا فى تحسين وظائف المخ، لغناه بفيتامين هـ، الذى يساعد بدوره على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز وتعزيز الانتباه، عن طريق تنشيط تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى الدماغ.

ويعمل اللوز على تقليل الإصابة بالسكتات الدماغية مع التقدم فى العمر، لاحتوائه على البوليفينول، ويعد واحدا من مضادات الأكسدة التى تكافح الشوارد الحرة، لذا تحمى خلايا المخ من الالتهاب والتلف والضمور.

وأجرى باحثون من جامعة كاليفورنيا دراسة، لتحديد الفوائد العقلية للوز، وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يواظبون على تناوله تنخفض لديهم مستويات الإجهاد العقلى.

ويتميز اللوز باحتوائه على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3، المسؤولة على تقليل خطر الإصابة بأمراض التدهور الإدراكى مثل الزهايمر والخرف، لذا يساعد فى إطلاح خلايا الدماغ المتضررة.