بعد فيسبوك.. روسيا تبدأ حجب موقع تويتر

جدة - نرمين السيد - وكانت موسكو أعلنت قبل أسبوع عن "تقييد الوصول" و"إبطاء" تشغيل "فيسبوك" بعد تقييده وظائف حسابات وسائل إعلام روسية.

ووفقا للهيئة الناظمة الروسية، فإن هذه القيود "تنتهك المبادئ الأساسية للإعلام الحر ووصول المستخدمين الروس دون عائق إلى وسائل الإعلام الروسية على منصات الإنترنت الأجنبية".

ويأتى إقدام روسيا على خطوة الحظر الكامل لفيسبوك، فيما كانت السلطات قد فرضت قيودا "جزئية" على الدخول إلى المنصة، بعد بدء العمليات العسكرية فى أوكرانيا.

وتتهم روسيا منصات التواصل الاجتماعى مثل "فيسبوك" و"تويتر" بفرض رقابة توصف بالمشددة على المحتوى الذى يروج وجهة النظر الروسية أو الأفكار المناوئة للغرب.