شركة «باى بال» الأمريكية توقف خدماتها فى روسيا

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس التنفيذى للشركة دان شولمان - وفقا لما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - "إنه فى ظل الظروف الحالية، نعلق خدمات (باى بال) فى روسيا، مضيفا أن الشركة تقف إلى جانب المجتمع الدولى فى إدانة العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا. جدير بالذكر أنه قامت العديد من الشركات الكبيرة أيضا، بما فى ذلك "مايكروسوفت" و"آيكيا" و"آتش أند إم" و"سيمنز" بتعليق عملياتهم فى روسيا ردا على العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

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