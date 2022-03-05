6 ملايين دولار قيمة جيتار لمغنى الروك الراحل كيرت كوبين

جدة - نرمين السيد - وقال محامى أرملة مغنى فرقة نيرفانا لأحد قضاة لوس أنجليس، إن الطرفين توصلا إلى اتفاق رضائى ينهى الدعوى التى رفعها أيزيا سيلفا، طليق ابنة لوف، عام 2018، واتهم فيها لوف بتدبير عملية اقتحام لمنزله ومحاولة خطفه.

وكان سيلفا اتهم لوف فى الدعوى بأنها أرسلت عدداً من الرجال ليقتحموا منزله عام 2016 مدعين أنهم ضباط شرطة.

وذكرت الدعوى، أن سيلفا سُحب من منزله ووُضع فى إحدى السيارات، لكن صديقاً أنقذه من عملية اعتبر سيلفا أنها كادت تقتله؛ إذ اعترض السيارة واتصل بالشرطة.

وقال سيلفا فى وثائق المحكمة، إن لوف أمرت هذه المجموعة بالعملية بهدف إخافته ليتخلى عن جيتار نادر يعود تاريخه إلى العام 1959 كان كورت كوبين استخدمه خلال عرضه الحى الشهير «MTV Unplugged in New York» عام 1993.

وأوضحت وكالة الصحافة الفرنسية، أن الجيتار أصبح بحوزة فرانسيس بين كوبين، وهى ابنة لوف وكوبين، بعد الموت المفاجئ لأيقونة موسيقى الغرنج، وشكّلت هذه الآلة الموسيقية جزءاً من معركة الطلاق عندما انفصل كوبين وسيلفا.