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جدول صلاتي التراويح والتهجد في رمضان 2021 بالمسجد النبوي
في أول ليالي شهر رمضان المبارك قام المصلون اليوم بتأدية صلاة التراويح في المسجد النبوي الشريف وذلك في ظل التزام المصلون بالإجراءات الاحترازية والوقائية بعد موافقة الملك سلمان على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات، وسوف ننشر لكم من خلال موقعنا ثقفني مواعيد وجدول صلاتي التراويح والتهجد في رمضان 2021 بالمسجد النبوي.
بطاقة تهنئة رمضان وزارة الصحة 1442
تهنئة رمضان وزارة الصحة مع بداية شهر رمضان من كل عام، يهتم الجميع بإرسال عبارات التهنئة بمناسبة الشهر الكريم، ومن أكثر الوزارات التي تهتم بتهنئة المواطنين السعوديين، وكذلك العاملين بها، تأتي وزارة الصحة السعودية
ضوابط صلاة التراويح في المسجد الحرام رمضان 1442
ضوابط صلاة التراويح بالمسجد الحرام، تقام صلاة التراويح بشهر رمضان من كل عام في المسجد النبوي والمسجد الحرام بشكل طبيعي ولكن مع وجود الجائحة العالمية في الفترة الحالية جائحة فيروس كورونا قد تم وضع مجموعة ضوابط لإقامة صلاة التراويح في المسجد الحرام لرمضان هذا العام 1442 لكي يتم توفير مقدار أكبر من الوقاية والحماية لجميع الزائرين والعاملين بالحرم المكي فما هي تلك الضوابط؟