ضوابط صلاة التراويح بالمسجد الحرام، تقام صلاة التراويح بشهر رمضان من كل عام في المسجد النبوي والمسجد الحرام بشكل طبيعي ولكن مع وجود الجائحة العالمية في الفترة الحالية جائحة فيروس كورونا قد تم وضع مجموعة ضوابط لإقامة صلاة التراويح في المسجد الحرام لرمضان هذا العام 1442 لكي يتم توفير مقدار أكبر من الوقاية والحماية لجميع الزائرين والعاملين بالحرم المكي فما هي تلك الضوابط؟

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