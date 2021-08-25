نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنباء السماح بإدخالات الجوالات للمدرسة واعتماد النماذج التشغيلية لبدء العام الدراسي في المقال التالي

عمر شويل - جدة كثر البحث حول حقيقة السماح بإدخال الجوالات المدارس والتي تحدثت عنه بعض المصادر عقب إعلان وزارة التعليم عن اعتماد النماذج التشغيلية لبدء العام الدراسي 1443، بعد اعتماد نظام التعليم الحضوري ووضع خطط للتعامل من الكثافات في الفصول بجميع المراحل التعليمية بداية من الروضة وحتى الثانوية العامة، وقد تم الحديث عن وجود شروط وفئات مستهدفة من الطلاب للسماح لهم بحمل هواتفهم النقالة خلال التواجد بالمدارس.

حقيقة السماح بإدخالات الجوالات للمدرسة

الاخبار التي نسبت إلى وزارة التعليم حول السماح بإدخال الجوالات للمدارس تخص طلاب المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية العامة، وكان تفسير السبب وراء ذلك أن وزارة التعليم تهدف إلى إمكانية التحقق بكل سهولة من الحالة الصحية والوضع الصحي للطالب أو الطالبة عند الحضور للمدرسة، من خلال الاعتماد على تطبيق توكلنا الإلكتروني، لإظهار الحالة الصحية ان كان المستخدم محصن أو متعافي، أو حاصل على تطعيم بجرعة واحدة.

ضوابط إدخال الجوالات للمدارس

أكدت وزارة التعليم على أنه تم التشديد على عدم استخدام الهواتف الذكية داخل الفصول، مبينه أنه تم التأكيد على الطلاب والطالبات بالالتزام بذالك، كذلك عدم استخدام تلك الهواتف بشكل خاطئ، والتي قد ينتج عنها تعرض الطالب أو الطالبة لعقوبات على حسب القواعد والقوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن، وفي سياق متصل اعتمد وزارة التعليم الأدلة أو النماذج التشغيلية للعام الدراسي الجديد.

النماذج التشغيلية لبدء العام الدراسي 1443

تلك هي الضوابط العامة لتشغيل المدارس في العام الدراسي الجديد 1443 لكل مراحل التعليم بداية من الروضة والمرحلة الابتدائية، وحتى طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية، وقد تم التشديد على الالتزام بكل الضوابط الاحترازية والبروتوكولات الصحية للطلاب والمعلمين، واعتنبار الطالب من هو فوق سن 12 عام ولم يتلقى التطعيم، يعد عائباً حتى يقوم باستكمال التحصين.

كما تقوم المدارس بإجراء عملية التعقيم للفصول قبل دخول الأطفال وبعد خروجهم، والمتابعة للوضع الصحي للمدرسة والمنتسبين بها، ووجود مسئول لمراقبة الطلاب في الممرات، كذلك مراقبة حدمة النقل المدرسي، وتحصيص غرف للعزل ووضع الحالات المشتبه فيها بها، وفي حالة وجود أي حالات يثبت إيجابيتها يتم تعليق الدراسية بالفصل لمدة 10 أيام، وهنا يتم التحول للتعليم عن بعد.

يقوم المعلمين برفع التكليفات على منصة مدرستي، ولمن لم يتمكنوا بالدخول على المنصة الحضور يما في الأسبوع للحصول على التكليفات والمهام المطلوبة، كما يتم رفع التقييم على نظام نور وعلى منصة مدرستي بشكل دوري.