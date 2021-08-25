تسجيل واستخراج تصريح عمرة عبر تطبيق اعتمرنا 1443، فمن استعلامات المواطنين بالمملكة العربية السعودية هي كيفية الحصول علي تصريح عمرة بشكل إلكتروني من خلال تطبيق اعتمرنا، فقد وفرت وزارة الحج والعمرة بالمملكة السعودية تطبيق اعتمرنا الذي لها مزايا إلكترونية سريعة لخدمات المواطنين، فقد أتاح التطبيق إمكانية إصدار تصريح عمرة لجميع المواطنين سواء مواطنين سعوديين أو أفراد مقيمين داخل أراضي المملكة، ويتم الحصول علي تصريح العمرة من المنزل بشكل إلكتروني سريع من أي جوال شخصي، ويمكن بكل سهولة تحميل تطبيق اعتمرنا من خلال متجر التطبيقات لجميع أجهزة آبل، ولجميع أجهزة الأندرويد وسوف نوضح لكم خطوات تسجيل واستخراج تصريح عمرة عبر تطبيق اعتمرنا 1443.

تسجيل واستخراج تصريح عمرة عبر تطبيق اعتمرنا

يتم الحصول علي تصريح العمرة من قيام الشخص بعدد من الخطوات حتي يتم الحصول علي التصريح بطريقة صحيحة دون أخطاء:

أولاً يجب أن يتم تنزيل تطبيق اعتبرنا على الجوال ثم القيام بتفعيله.

يتم التوجه الي تشغيل التطبيق ثم الدخول علي قائمة الاستخدام المتعلقة به.

الضغط علي طلب الإذن من أجل الموافقة على الطلب الذي يتم تقديمه من أجل استخراج التصريح بعد أن يتم تحديد نوعه.

يجب أن يتم تحديد اللغة التي من خلالها سوف يتم تشغيل التطبيق.

التوجه بالضغط علي تبويب “مستخدم جديد” م الضغط على “استمرار”.

سوف تنبثق صفحة أخري من خلالها يجب تسجيل البيانات الشخصية المعلومات والبيانات المطلوبة.

يجب أن يتم تحديد جنسية الشخص سواء سعودي الجنسية أو مقيم.

تحديد التاريخ الخاص بأداء العمرة والتي سيتم عرضها من ضمن خيارات الشاشة الخاصة بك.

يجب أن يتم الضغط على تبويب الموافقة على جميع الشروط والأحكام المتعلقة بالاستخدام.

وأخيراً يقوم كل شخص بالضغط علي أيقونة (التسجيل).

وبذلك يمكن بكل سهولة استخراج تصريح العمرة وزيارة الأماكن المقدسة بالمملكة.

خطوات تحميل تطبيق اعتمرنا للأندرويد

يتم تحميل تطبيق اعتمرنا لأي جوال شخصي بالمملكة بالخطوات التالية: