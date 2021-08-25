نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم طلب إثبات خلع الخطوات والأوراق المطلوبة للتقديم وبيان وزارة العدل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم طلب إثبات خلع الخطوات والأوراق المطلوبة وزارة العدل. تعتبر خدمة إثبات خلع واحدة من أهم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البوابة الإلكترونية التابعة لوزارة العدل في المملكة العربية السعودية. وتتم الخدمة عن طريق الإنترنت فقط دون الحاجة للخروج من المنزل. والقيام بزيارة المراكز الحكومية والانتظار بالساعات، فلا حاجة لكل هذا بعد الآن. أصبح من السهل أن نعوض كل هذا بالتقديم علي الخدمة من المنزل عبر الإنترنت وفي غضون دقائق بسيطة فقط. نظام الخدمات الرقمية ساهم في تطور مجال الأعمال، وسهل علي المواطنين مواكبة تطورات العصر. وكذلك اللحاق بالثورة الرقمية واستغلالها للتنمية والتقدم. ومن خلال هذا المقال سنوضح لكم خطوات تقديم الطلب، والأوراق المطلوبة أيضا .

تقديم طلب إثبات خلع أولا التعريف بخدمة طلب إثبات خلع

خدمة إثبات خلع هي خدمة رقمية قامت البوابة الإلكترونية التابعة لوزارة العدل بالمملكة العربية السعودية بتقديمها،تمنح المواطنين السعوديين أو المقيمون داخل المملكة العربية السعودية القدرة علي تقديم الطلب، مع توضيح مقدار العوض المقدم له، والجدير بالذكر أن هذا الطلب متاح فقط للخلع الذي يكون بدون دعوي .

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تقديم طلب إثبات خلع ثانيا خطوات التقديم على الطلب من قبل الزوجة علي الزوج

أولا ينبغي عليك التوجه إلي الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة العدل السعودية، عن طريق هذا الرابط

سوف تظهر لك صفحة جديدة قم باختيار الخدمات الإلكترونية المختلفة من أعلي الصفحة .

وبعد ذلك قم باختيار تقديم طلب أمام الدوائر اللانهائية من بين الخدمات التي تظهر لك، وهذا حتي تتمكن من تقديم طلبك .

ثم اختار الدخول إلي الخدمة، وبعدها قم باختيار تقديم طلب جديد .

سوف يظهر لك الكثير من الفئات قم باختيار الفئة الأسرية من ضمنها .

وبعد اختيار الفئة الأسرية اختار إثبات خلع

سيتطلب منك إدخال بعض البيانات، قم بتسجيلها بشكل صحيح .

وبعدها سيظهر لك طلب إثبات خلع، قم بإدخال جميع البيانات الموجودة به، مثل اختيار المحكمة، وكافة البيانات التي تخص الزوج، والبيانات الخاصة بالزوجة، وبيانات عقد الزواج .

وعند الانتهاء قم بإرسال الطلب .

ثالثا الأوراق أو المستندات المطلوبة حتى يتم تقديم الطلب

لقد قامت وزارة العدل السعودية بتحديد الأوراق المطلوبة ليتم تقديم الطلب وهي :

رابعا بيان وزارة العدل في المملكة العربية السعودية عن رفع دعوي الخلع

فقد قامت وزارة العدل السعودية بالتأكيد على إنه يمكن عن طريق خدماتها الإلكترونية، التقديم بطلب إثبات الطلاق من قِبَل الزوج، أو رفع دعوى فسخ نكاح أو خلع أو إثبات الطلاق على الزوج في حالة وقوع الطلاق من قِبَل الزوجة.

كما أوضحت الوزارة أنه في حالة كان الطلاق بإثبات عن طريق الزوج، فيجب تقديم طلب إلكتروني “إثبات طلاق” عن طريق الرابط

كما أوضحت الوزارة أن تستطيع الزوجة أيضا رفع دعوى فسخ نكاح أو خلع أو إثبات طلاق على الزوج في حالة وقوع الطلاق. ويتم ذلك عن طريق التقديم بالطلب من خلال الرابط السابق.

كما يمكننا التوضيح أيضاً أن خدمة تقديم طلب إثبات الخلع هي خدمة إلكترونية تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية. ويأتي ذلك من باب حرص الحكومة السعودية على مواطنيها وتجنبه للإزدحام حتى لا تنتشر نسبة ظهور العدوى. وكذلك يتم تقديم خدمة إثبات الخلع هذه بشكل مجاني بالكامل أي لا تتطلب من المواطن دفع أي رسوم على الخدمة. كما يمكنك التواصل من خلال الرقم المجاني 1950 – 011 405 7777. كما وكذلك عن طريق البريد الإلكتروني [email protected]